سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة الـ “تاندوم” في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 18:48

سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة الـ “تاندوم” في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة

منذ 1 ساعة 26 March، 2024
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