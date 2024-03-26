رداً على ‌‌‏اعتداء العدو الصهيوني الذي طال البقاع استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل “مقر القيادة ‏الرئيسي في زمن الحرب” بأكثر ‏من 50 صاروخ كاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 17:12

رداً على ‌‌‏اعتداء العدو الصهيوني الذي طال البقاع استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل “مقر القيادة ‏الرئيسي في زمن الحرب” بأكثر ‏من 50 صاروخ كاتيوشا

منذ 24 mins 26 March، 2024
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