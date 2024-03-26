صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: 60 % من جرحى الحرب في غزة والذين يخضعون لإعادة التأهيل عانوا من ارتجاج في المخ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 10:32

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: 60 % من جرحى الحرب في غزة والذين يخضعون لإعادة التأهيل عانوا من ارتجاج في المخ

منذ 19 mins 26 March، 2024
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