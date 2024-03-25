المقاومة الإسلامية تستهدف موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وتصيبه إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2024 - 17:52

المقاومة الإسلامية تستهدف موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وتصيبه إصابةً مباشرة

منذ 28 mins 25 March، 2024
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