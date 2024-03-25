مجلس الامن الدولي يتبنى قرارا يدعو لوقف اطلاق نار فوري في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2024 - 17:52
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مجلس الأمن الدولي يتبنى مشروع قرار يدعو إلى وقف اطلاق نار فوري في قطاع غزة
لتبرعاتكم لمائدة الامام زين العابدين عليه السلام هاتف 03745241 - 01277519
مجلس الامن الدولي يتبنى قرارا يدعو لوقف اطلاق نار فوري في قطاع غزة
منذ 1 ساعة
25 March، 2024
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مجلس الأمن يتبنى قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
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