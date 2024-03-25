تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وفي السياق، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً ‏لجنود العدو في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:15) من صباح يوم الاثنين 25-03-2024 تجمعاً ‏لجنود العدو في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 25-03-2024 م

‏14 رمضان 1445 هـ

و‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر كتيبة ‏ليمان المستجد بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 بعد ظهر يوم الاثنين 25-03-2024 مقر كتيبة ‏ليمان المستجد بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏



‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 25-03-2024 م

‏14 رمضان 1445 هـ

وأفاد إعلام العدو أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات في الجليل خشية تسلل طائرات مسيّرة.

كما دوت صفارات الإنذار في رأس الناقورة بالجليل الغربي.

إعلام العدو تحدث عن إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان تجاه منطقة “يفتاح” بالجليل الأعلى.

الى ذلك، زفت المقاومة الاسلامية الشهيد المجاهد محمد ابراهيم الزين “ذوالفقار” مواليد عام ١٩٩٥ من بلدة شحور في جنوب لبنان، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد ابراهيم الزين “ذوالفقار” مواليد عام ١٩٩٥ من بلدة شحور في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

كما شيع حزب الله وجمهور المقاومة بموكب مهيب الشهيد على طريق القدس المجاهد حسين علي ارسلان “مصطفى” في بلدة الطيبة جنوب لبنان.

المصدر: موقع المنار