وصفت القوات الجوية الأمريكية تصرفات طيار مقاتلة “ميغ-31” الروسية التي منعت زوجا من قاذفات “بي-1” الإستراتيجية الأمريكية من انتهاك الحدود الروسية فوق بحر بارنتس بأنها “آمنة ومهنية”.

وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان: “عملت الطائرتان في المجال الجوي الدولي مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي. واقتربت طائرة روسية من الطائرتين من طراز “بي-1″، لكن التفاعل اعتبر آمنا ومهنيا”.

وأضاف الجيش الأمريكي أن القاذفات كانت تحلق في “انتشار مخطط له” في أوروبا.

وذكرت قناة “فوكس نيوز” أنهما كانتا متوجهتين من ولاية تكساس إلى قاعدة جوية أمريكية في إسبانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إقلاع مقاتلة روسية “ميغ 31” لمنع قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين طراز “بي-1بي” من انتهاك الأجواء الروسية فوق بحر بارنتس.

وأكدت الدفاع الروسية في البيان نفسه أن تحليق الطائرة المقاتلة تم بالتوافق التام مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة ومع مراعاة إجراءات السلامة.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية