وصول عدد من الشهداء والجرحى لمستشفى الكويتي جراء القصف الأخير لمنزل عائلة برهوم بمخيم يبنا وسط رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2024 - 01:28
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وصول عدد من الشهداء والجرحى لمستشفى الكويتي جراء القصف الأخير لمنزل عائلة برهوم بمخيم يبنا وسط رفح
منذ 56 mins
25 March، 2024
عاجل
رفح
غزة
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