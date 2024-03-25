وصول عدد من الشهداء والجرحى لمستشفى الكويتي جراء القصف الأخير لمنزل عائلة برهوم بمخيم يبنا وسط رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2024 - 01:28

وصول عدد من الشهداء والجرحى لمستشفى الكويتي جراء القصف الأخير لمنزل عائلة برهوم بمخيم يبنا وسط رفح

منذ 56 mins 25 March، 2024
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