كتائب القسام تقنص 3 جنود صهاينة وتستهدف مبنى تتحصن به قوات خاصة صهيونية وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 23:54

كتائب القسام تقنص 3 جنود صهاينة وتستهدف مبنى تتحصن به قوات خاصة صهيونية وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

منذ 14 mins 24 March، 2024
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