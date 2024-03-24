العدو الاسرائيلي يمنع الشبان من الدخول للمسجد الأقصى من أجل أداء صلاة الصبح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 05:20

العدو الاسرائيلي يمنع الشبان من الدخول للمسجد الأقصى من أجل أداء صلاة الصبح

منذ 22 mins 24 March، 2024
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