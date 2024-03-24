إرتقاء الشاب أمير صبحي أبو عيشة أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي أثناء عمله في مستشفى الأمل غرب خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 05:20

إرتقاء الشاب أمير صبحي أبو عيشة أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي أثناء عمله في مستشفى الأمل غرب خانيونس بغزة

منذ 24 mins 24 March، 2024
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