إنتشال 6 شهداء وعدد من الجرحى من أسفل ركام منزل إثر قصف صهيوني شرق رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 05:18

إنتشال 6 شهداء وعدد من الجرحى من أسفل ركام منزل إثر قصف صهيوني شرق رفح جنوب قطاع غزة

منذ 2 ساعة 24 March، 2024
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