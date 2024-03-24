المقاومة الإسلامية في العراق: مجاهدونا استهدفوا بواسطة الطيران المسير مبنى مقر وزارة الحرب الصهيونية في الاراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 03:44

المقاومة الإسلامية في العراق: مجاهدونا استهدفوا بواسطة الطيران المسير مبنى مقر وزارة الحرب الصهيونية في الاراضي المحتلة

منذ 2 ساعة 24 March، 2024
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