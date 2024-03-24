المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني الاسرائيلي بعد عودتها من قطاع غزة وذلك بأكثر من ستين صاروخ كاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 02:08
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العدوان الصهيوني على غزة المدعوم من الدول الغربية يدخل يومه الـ 170 على التوالي وسط تصاعد لأزمة المجاعة
لتبرعاتكم لمائدة الامام زين العابدين عليه السلام هاتف 03745241 - 01277519
حزب الله يعبّر عن تعاطفه مع ذوي الضحايا ويتقدم من القيادة الروسية والشعب الروسي الصديق بأحر التعازي والمواساة
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني الاسرائيلي بعد عودتها من قطاع غزة وذلك بأكثر من ستين صاروخ كاتيوشا
منذ 9 mins
24 March، 2024
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