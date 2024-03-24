المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفوا القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني الاسرائيلي بعد عودتها من قطاع غزة وذلك بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 02:08

المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفوا القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني الاسرائيلي بعد عودتها من قطاع غزة وذلك بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا‏

منذ 9 mins 24 March، 2024
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