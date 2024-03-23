الرئيس السوري بشار الأسد يبرق الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين معزياً بضحايا الهجوم الارهابي في موسكو: ماضون في حربنا المشتركة ضد الإرهاب والتطرف العابر للحدود – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2024 - 12:04

الرئيس السوري بشار الأسد يبرق الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين معزياً بضحايا الهجوم الارهابي في موسكو: ماضون في حربنا المشتركة ضد الإرهاب والتطرف العابر للحدود

منذ 1 ساعة 23 March، 2024
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