وكالة تاس الروسية: اعتقال شخصين مشتبه بهما في الهجوم على مسرح بإحدى ضواحي موسكو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 23 2024 - 09:58

وكالة تاس الروسية: اعتقال شخصين مشتبه بهما في الهجوم على مسرح بإحدى ضواحي موسكو

منذ 22 mins 23 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة