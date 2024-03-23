جيش العدو يعلن اعتقال وتوقيف أكثر من 800 شخص وقتل 170 فلسطينيا بمجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2024 - 09:58

جيش العدو يعلن اعتقال وتوقيف أكثر من 800 شخص وقتل 170 فلسطينيا بمجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة

منذ 29 mins 23 March، 2024
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