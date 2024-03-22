استهداف قوات العدو الاسرائيلي بعبوات محلية الصنع في بلدة قفين بطولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 22 2024 - 23:50

استهداف قوات العدو الاسرائيلي بعبوات محلية الصنع في بلدة قفين بطولكرم بالضفة المحتلة

منذ 19 mins 22 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة