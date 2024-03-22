قوات العدو الاسرائيلي تقتحم المنطقة الغربية بمدينة نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2024 - 23:50

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم المنطقة الغربية بمدينة نابلس بالضفة المحتلة

منذ 36 mins 22 March، 2024
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