المقاومة الإسلامية:‏ ‌‌‏مجاهدونا استهدفوا مبنى يتموضع فيه جنود ‏العدو الاسرائيلي في مستعمرة زرعيت بالأسلحة المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2024 - 23:50

المقاومة الإسلامية:‏ ‌‌‏مجاهدونا استهدفوا مبنى يتموضع فيه جنود ‏العدو الاسرائيلي في مستعمرة زرعيت بالأسلحة المناسبة

منذ 1 ساعة 22 March، 2024
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