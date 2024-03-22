عدوان أمريكي بريطاني على العاصمة اليمنية صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2024 - 23:48

عدوان أمريكي بريطاني على العاصمة اليمنية صنعاء

منذ 2 ساعة 22 March، 2024
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