وسائل اعلام روسية: 40 قتيلا على الاقل باعتداء مسلح على مجمع كروكوس في العاصمة الروسية موسكو – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2024 - 22:08

وسائل اعلام روسية: 40 قتيلا على الاقل باعتداء مسلح على مجمع كروكوس في العاصمة الروسية موسكو

منذ 1 ساعة 22 March، 2024
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