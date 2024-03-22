قصف مدفعي صهيوني على حيي الرمال والنصر بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2024 - 20:28

قصف مدفعي صهيوني على حيي الرمال والنصر بمدينة غزة

منذ 54 mins 22 March، 2024
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