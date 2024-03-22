وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية أدّت لـ82 شهيداً و110 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2024 - 18:48

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية أدّت لـ82 شهيداً و110 جريحاً

منذ 1 ساعة 22 March، 2024
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