أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن “غزة تكتب اليوم حقيقة أن العدو ‏فشل في مواجهة المقاومة في الميدان، وهو يحاول التعويض عن فشله باستهداف المدنيين وارتكاب المزيد ‏من القتل والجرائم، وآخرها مهاجمة مجمع الشفاء وقتل الشباب العزل بصورة وحشية‎”.

وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مجمع السيدة زينب (ع) في الضاحية الجنوبية، أشار الشيخ دعموش إلى أن “مشاهد قتل المدنيين العزل بشكل متعمد وإنتقامي في غزة، تكشف حجم الأزمة العميقة ‏التي يمر بها العدو، ومستوى العجز الذي وصل إليه”، معتبرًا أن “القتل بهذه الطريقة الوحشية لا يعبّر عن ‏قوة بل هو دليل ضعف وعجز وإحباط‎”.

وقال إن “كل ما يجري في غزة من قتل ومجازر وتجويع وترويع المدنيين والأطفال والنساء، لن ‏يجني منه العدو والداعمين له والساكتين على جرائمه سوى المزيد من الخزي والعار والسقوط الإخلاقي ‏والإنساني”، لافتًا إلى أن “الحديث عن إنجازات وهمية يحققها العدو في غزة ولبنان لن يغطي ضعفه ‏وعجزه وفشله أمام المقاومة‎”.

وشدد على أن “تعميق المأساة الإنسانية لدى أبناء غزة هو جزء من الضغط على المقاومة لتقديم تنازلات، ‏لكن المقاومة لن ترضخ لشروط العدو وستواصل استنزافها له وتصديها البطولي لآلياته وجنوده مهما كانت ‏التضحيات‎”.

واكد ان “الإصرار على الدخول إلى رفح لن يُغيّر شيئًا من مشهد العجز الإسرائيلي، ولن ‏يمكّن العدو من الوصول إلى أهدافه وسينتقل من فشل الى فشل ولن يجني من دخول رفح سوى المزيد من ‏الخسائر وتعميق المأزق الذي يتخبط فيه‎”.

واشار الشيخ دعموش ان “العدو في مأزق كبير، فهو على الرغم من عدوانيته ووحشيته لم يحصل ‏على نتيجة على صعيد أهدافه الكبرى للحرب، ولديه العديد من المشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية ‏إضافة إلى مشكلة الأسرى والحريديم وغيرها”، مضيفًا أن “مأزق الإسرائيلي أكبر بكثير مما قد يتصوّره ‏البعض، والمكابرة والعناد لن توصله إلى النتيجة التي يريدها‎”.