مراسل المنار : دبابة ميركافا تستهدف احد المنازل في مدينة الخيام بقذيفتين وقصف استهدف تلة الحمامص و الأطراف الشرقية لبلدة العديسة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2024 - 15:16

مراسل المنار : دبابة ميركافا تستهدف احد المنازل في مدينة الخيام بقذيفتين وقصف استهدف تلة الحمامص و الأطراف الشرقية لبلدة العديسة

منذ 2 ساعة 22 March، 2024
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