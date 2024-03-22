جيش العدو يتراجع عن ادعاءاته انه اعتقل مسؤولين من حماس في مستشفى الشفاء ويقول ان نشره للصور سببه خطأ بشري – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 22 2024 - 13:22

جيش العدو يتراجع عن ادعاءاته انه اعتقل مسؤولين من حماس في مستشفى الشفاء ويقول ان نشره للصور سببه خطأ بشري

منذ 23 mins 22 March، 2024
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