اعلام العدو يزعم استشهاد منفذ عملية اطلاق النار قرب رام الله بعد استهدافه بالصواريخ عقب اشتباك استمر 5 ساعات اصيب فيه عدة جنود – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2024 - 11:22

اعلام العدو يزعم استشهاد منفذ عملية اطلاق النار قرب رام الله بعد استهدافه بالصواريخ عقب اشتباك استمر 5 ساعات اصيب فيه عدة جنود

منذ 55 mins 22 March، 2024
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