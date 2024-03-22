3 شهداء بعد استهدافهم بصاروخ من مسيرة في منطقة الزنة شرق خان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2024 - 11:20

3 شهداء بعد استهدافهم بصاروخ من مسيرة في منطقة الزنة شرق خان يونس

منذ 2 ساعة 22 March، 2024
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