المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني: نخوض اشتباكات حتى هذه اللحظة مع مسلح فلسطيني فتح النار تجاه سيارة إسرائيلية جنوب الضفة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2024 - 11:20

المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني: نخوض اشتباكات حتى هذه اللحظة مع مسلح فلسطيني فتح النار تجاه سيارة إسرائيلية جنوب الضفة

منذ 2 ساعة 22 March، 2024
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