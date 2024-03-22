اعلام العدو: 4 اصابات احداها خطرة في عملية اطلاق نار قرب رام الله والاشتباكات مستمرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2024 - 11:20

اعلام العدو: 4 اصابات احداها خطرة في عملية اطلاق نار قرب رام الله والاشتباكات مستمرة

منذ 2 ساعة 22 March، 2024
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