جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة جبل الشبوني بين قريتي دير بزيع وكفر نعمة غرب رام الله بعد عملية إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 22 2024 - 09:14

جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة جبل الشبوني بين قريتي دير بزيع وكفر نعمة غرب رام الله بعد عملية إطلاق النار

منذ 51 mins 22 March، 2024
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