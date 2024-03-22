اطلاق النار تجاه حافلة للمستوطنين الصهاينة قرب قرية دير بزيغ غرب رام الله بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2024 - 09:14

اطلاق النار تجاه حافلة للمستوطنين الصهاينة قرب قرية دير بزيغ غرب رام الله بالضفة الغربية

منذ 1 ساعة 22 March، 2024
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