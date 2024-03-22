كتائب شهداء الأقصى-جنين: مقاتلونا تمكنوا من استهداف مستوطنة “شاكيد” جنوبي مدينة جنين بالأسلحة الرشاشة وانسحبوا بسلام – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2024 - 02:12

كتائب شهداء الأقصى-جنين: مقاتلونا تمكنوا من استهداف مستوطنة “شاكيد” جنوبي مدينة جنين بالأسلحة الرشاشة وانسحبوا بسلام

منذ 18 mins 22 March، 2024
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