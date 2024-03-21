رأت حركة حماس أن الصمت المعيب تجاه ما يتعرض له مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة والمحاصرين فيه، لهو وصمة عار وإخفاق أخلاقي من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة

العاجزين عن وقف آلة القتل الصهيونية، والضغط على واشنطن لوقف شراكتها ودعمها بالسلاح للاحتلال الصهيوني النازي.

وفي بيان لها أشارت حماس إلى أن” الاحتلال الصهيوني يواصل لليوم الرابع على التوالي عدوانه على مجمع الشفاء ومحيطه، وتدمير العديد من مقدرات المستشفى وتفجير وحرق المباني السكنية المحيطة به، واحتجاز النازحين والأطقم الطبية والمرضى والتنكيل بهم، والطلب منهم مؤخراً النزوح إلى الجنوب تحت تهديد السلاح”.

ودعت الدول العربية والشعوب الحية إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الإبادة وعمليات التدمير الممنهج لمرافق الحياة في قطاع غزة.

المصدر: مواقع