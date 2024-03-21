سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجنود العدو في محيط مستشفى التركي شمال المنطقة الوسطى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 17:48

سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجنود العدو في محيط مستشفى التركي شمال المنطقة الوسطى

منذ 11 mins 21 March، 2024
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