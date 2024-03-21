المقاومة الإسلامية استهدفت نقطة تموضع ‌‏لقوة استخبارات عسكرية في مستعمرة المطلة واصابتها إصابة مباشرة وأوقعت أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 15:58

المقاومة الإسلامية استهدفت نقطة تموضع ‌‏لقوة استخبارات عسكرية في مستعمرة المطلة واصابتها إصابة مباشرة وأوقعت أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح

منذ 36 mins 21 March، 2024
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