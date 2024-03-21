مراسل المنار : إستهداف منازل يتحصن فيها جنود في مستعمرة “المطلة” بالصواريخ الموجهة ومدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة عيترون – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 15:58

مراسل المنار : إستهداف منازل يتحصن فيها جنود في مستعمرة “المطلة” بالصواريخ الموجهة ومدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة عيترون

منذ 1 ساعة 21 March، 2024
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