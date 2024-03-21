مراسل المنار: تحليق مكثف لطائرات التجسس المعادية على علو منخفض فوق منطقة البقاع الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 14:06

مراسل المنار: تحليق مكثف لطائرات التجسس المعادية على علو منخفض فوق منطقة البقاع الغربي

منذ 49 mins 21 March، 2024
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