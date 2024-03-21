مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية عند المدخل الشرقي لبلدة العديسة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 12:04

مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية عند المدخل الشرقي لبلدة العديسة

منذ 44 mins 21 March، 2024
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