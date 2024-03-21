4شهداء وعدد من الإصابات باستهداف الاحتلال لسيارة وسط بني سهيلا شرقي خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 12:04

4شهداء وعدد من الإصابات باستهداف الاحتلال لسيارة وسط بني سهيلا شرقي خانيونس

منذ 2 ساعة 21 March، 2024
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