4شهداء وعدد من الإصابات باستهداف الاحتلال لسيارة وسط بني سهيلا شرقي خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 12:04
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العدوان الصهيوني المدعوم من الدول الغربية يتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 167 على التوالي وسط تواطؤ من المجتمع الدولي
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لتبرعاتكم لمائدة الامام زين العابدين عليه السلام هاتف 03745241 - 01277519
مراسل المنار: دوي الانفجارات لم يتوقف في مجمع الشفاء الطبي وفي محيطه
4شهداء وعدد من الإصابات باستهداف الاحتلال لسيارة وسط بني سهيلا شرقي خانيونس
منذ 2 ساعة
21 March، 2024
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