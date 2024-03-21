جيش الاحتلال يعترف بإعدام وقتل 140 فلسطينيًا منذ بدء عمليته الاجرامية في مجمع مستشفى الشفاء بغزة 50 منهم خلال اليوم الأخير – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 09:58

جيش الاحتلال يعترف بإعدام وقتل 140 فلسطينيًا منذ بدء عمليته الاجرامية في مجمع مستشفى الشفاء بغزة 50 منهم خلال اليوم الأخير

منذ 15 mins 21 March، 2024
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