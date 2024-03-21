9 شهداء في قصف الاحتلال على منزل لعائلة أبو العربي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 21 2024 - 09:58

9 شهداء في قصف الاحتلال على منزل لعائلة أبو العربي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 21 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة