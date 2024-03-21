العدو الاسرائيلي يقتحم حي أم الشرايط بمدينة البيرة بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 06:06

العدو الاسرائيلي يقتحم حي أم الشرايط بمدينة البيرة بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 21 March، 2024
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