سرايا القدس كتيبة طولكرم: خاض مجاهدونا إشتباكات مسلحة ضد قوات العدو الصهيوني وآلياته العسكرية وجرافاته بجميع محاور مخيم نورشمس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 06:06

سرايا القدس كتيبة طولكرم: خاض مجاهدونا إشتباكات مسلحة ضد قوات العدو الصهيوني وآلياته العسكرية وجرافاته بجميع محاور مخيم نورشمس

منذ 1 ساعة 21 March، 2024
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