قوات العدو الاسرائيلي تداهم منزلا في حي النقار بمدينة قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 21 2024 - 03:00

قوات العدو الاسرائيلي تداهم منزلا في حي النقار بمدينة قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 25 mins 21 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة