قوات العدو الاسرائيلي تقتحم قرية جيت شرق قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 04:34

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم قرية جيت شرق قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 21 March، 2024
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