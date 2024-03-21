الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطينيين جراء اعتداء بالضرب من قبل قوات العدو الاسرائيلي بقرية مادما شمال الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 01:24

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطينيين جراء اعتداء بالضرب من قبل قوات العدو الاسرائيلي بقرية مادما شمال الضفة المحتلة

منذ 17 mins 21 March، 2024
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