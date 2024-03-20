المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفوا ‏مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة واصابوه ‏إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 20 2024 - 23:48

المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفوا ‏مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة واصابوه ‏إصابة مباشرة

منذ 8 mins 20 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة