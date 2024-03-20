قوات العدو الاسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى وتجبر المصلين المتواجدين داخل المصلى القبلي وفي محيطه على الخروج – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 22:08

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى وتجبر المصلين المتواجدين داخل المصلى القبلي وفي محيطه على الخروج

منذ 9 mins 20 March، 2024
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